Потребительский долг американцев впервые превысил $17 триллионов

В первом квартале 2023 года совокупный потребительский долг в США достиг нового рекордного уровня, превысив $17 трлн, несмотря на значительное снижение ссуд на жилье. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные ФРС.

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Рост долгов

С начала года непогашенная сумма всех видов потребительских кредитов выросла на $150 млрд, или 0,9% в течение января-марта. Этот рост составляет примерно $2,9 трлн по сравнению с периодом до пандемии COVID-19.

Рост задолженности произошел даже при резком снижении новых ипотечных кредитов. В первом квартале ипотечное кредитование, включая рефинансирование, составило $323,5 млрд, что является самым низким показателем со второго квартала 2014 года. Это на 35% меньше, чем в четвертом квартале 2022 года, и на 62% ниже, чем в тот же период годом ранее.

Новые ипотечные кредиты достигли пика в размере $1,22 трлн во втором квартале 2021 года и с тех пор стали уменьшаться из-за роста процентных ставок. Заемщики ранее использовали низкие ставки как для покупки новых домов, так и для рефинансирования.

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По данным Нью-Йоркского федерального резервного банка, средняя экономия для таких заемщиков составила около $220 в месяц.

«Бум рефинансирования ипотеки закончился, но его последствия будут заметны еще десятилетиями», — заявил Эндрю Хаугхаут, директор отдела исследований хозяйства и публичной политики в Нью-Йоркском федеральном резервном банке, в сопровождающем комментарии.

Он отметил, что вследствие значительных снижений стоимости недвижимости заемщики ипотек снизили свои ежегодные платежи на десятки миллиардов долларов, что предоставило дополнительные средства на расходы или погашение другого вида долгов.

Несмотря на рост ставок, количество изъятий жилья по кредитам оставалось низким. Показатели просроченных платежей по всем видам долгов выросли на 0,6 п.п. для кредитных карт, до 6,5%, и на 0,2 п.п. для автокредитов до 6,9%.

Общий показатель просроченных платежей увеличился на 0,2 п.п., до 3%, что является самым высоким уровнем третьего квартала 2020 года. Задолженность по студенческим ссудам несколько возросла и составляет $1,6 трлн.