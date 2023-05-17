Семь финансовых компаний исключили из государственного реестра

Национальный банк аннулировал лицензии 10 небанковским финансовым учреждениям и исключил 7 из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Кому аннулировали лицензии

ООО «ФК «Элит финанс групп»;

ООО «ФК «Экспресс-финанс»;

ПО «Ломбард «Кредитор» ООО «Ювелир-инвест» и компания»;

КС «Подольская»;

КС «Єднання».

Нацбанк уточняет, что кредитные союзы «Подольская» и «Єднання» имели по две лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно: на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита, и на привлечение финансовых активов из обязательств относительно последующего их возвращения.

Также на основании полученных заявлений были аннулированы отдельные лицензии:

ООО «Апзон» — предоставление услуг по финансовому лизингу;

ООО «Кредо Голд» — на предоставление услуг по финансовому лизингу;

ООО «Финкредит групп» — на оказание услуг по факторингу и на оказание услуг по финансовому лизингу;

ООО «Фаст кредит» — на предоставление услуг по факторингу и предоставление услуг по финансовому лизингу;

ЧАО «УСК «Княжая Виенна иншуранс групп» — на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) в части добровольного страхования железнодорожного транспорта.

Кого исключили из реестра

Кроме того, на основании представленных документов Нацбанк исключил из реестра финансовых учреждений ООО «ФК «Элит финанс групп», ООО «ФК «Экспресс-финанс», ПО «Ломбард «Кредитор» ООО «Ювелир-инвест» и компания», КС «Подольская» и КС «Единение».

ООО «Партнер Финанс» исключено из Государственного реестра финансовых учреждений на основании собственного заявления, а АО «Просто-страхование» — в связи с принятием Национальным банком решения об аннулировании (отзыве) всех имеющихся лицензий.

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