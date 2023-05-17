Семь финансовых компаний исключили из государственного реестра

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 мая 2023, 10:15 Читати українською

Семь финансовых компаний исключили из государственного реестра

Национальный банк аннулировал лицензии 10 небанковским финансовым учреждениям и исключил 7 из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк аннулировал лицензии 10 небанковским финансовым учреждениям и исключил 7 из Государственного реестра финансовых учреждений.
Фото: dengi.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кому аннулировали лицензии

  • ООО «ФК «Элит финанс групп»;
  • ООО «ФК «Экспресс-финанс»;
  • ПО «Ломбард «Кредитор» ООО «Ювелир-инвест» и компания»;
  • КС «Подольская»;
  • КС «Єднання».

Нацбанк уточняет, что кредитные союзы «Подольская» и «Єднання» имели по две лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно: на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита, и на привлечение финансовых активов из обязательств относительно последующего их возвращения.

Также на основании полученных заявлений были аннулированы отдельные лицензии:

  • ООО «Апзон» — предоставление услуг по финансовому лизингу;
  • ООО «Кредо Голд» — на предоставление услуг по финансовому лизингу;
  • ООО «Финкредит групп» — на оказание услуг по факторингу и на оказание услуг по финансовому лизингу;
  • ООО «Фаст кредит» — на предоставление услуг по факторингу и предоставление услуг по финансовому лизингу;
  • ЧАО «УСК «Княжая Виенна иншуранс групп» — на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) в части добровольного страхования железнодорожного транспорта.

Кого исключили из реестра

Кроме того, на основании представленных документов Нацбанк исключил из реестра финансовых учреждений ООО «ФК «Элит финанс групп», ООО «ФК «Экспресс-финанс», ПО «Ломбард «Кредитор» ООО «Ювелир-инвест» и компания», КС «Подольская» и КС «Единение».

ООО «Партнер Финанс» исключено из Государственного реестра финансовых учреждений на основании собственного заявления, а АО «Просто-страхование» — в связи с принятием Национальным банком решения об аннулировании (отзыве) всех имеющихся лицензий.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Alligator22 и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами