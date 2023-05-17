17 мая европейская валюта подорожала на 4 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,81 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро прибавил 4 копейки. Официальный курс валют
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Валютный рынок
16 мая НБУ установил официальный курс на уровне 39,77 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро прибавило 1 копейку в покупке, а в продаже не изменилось.
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Источник: Минфин
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