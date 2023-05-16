На аукционе 16 мая Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 7,02 млрд грн в эквиваленте, что на 21,44 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 28,46 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин разместил на аукционе облигации на 7 миллиардов
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Что предлагали инвесторам
16 мая Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 190,73 млн грн под 18,50% с погашением 13 марта 2024;
- 2 млрд грн под 19,71% с погашением 5 ноября 2025 года.
В иностранной валюте:
- 121,35 млн евро под 3,22% с погашением 16 мая 2024 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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