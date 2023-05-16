К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро прибавил 1 копейку в покупке, а в продаже не изменился.
Курс валют на вечер 16 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 16 мая
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Закрытие 16 мая
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,76/40,16
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39,77/40,16
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1/0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,35−37,80 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,30 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,55−37,65, евро — 41,00−41,15 грн.
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