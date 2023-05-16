Для быстрого восстановления Украины понадобится $250 миллиардов инвестиций за пять лет — ЕБРР

Быстрое восстановление Украины после завершения войны потребует дополнительных инвестиций в размере около $50 млрд в год благодаря притоку иностранного капитала, в том числе частного. Об этом говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Региональные экономические перспективы».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

ЕБРР отмечает, что быстрое восстановление стран после вооруженного конфликта не является нормой — большинство постконфликтных экономик не восстанавливается до довоенного уровня дохода на душу населения даже в долгосрочной перспективе. Но 29% экономик действительно достигают довоенного уровня ВВП на душу населения в течение пяти лет.

«Чтобы Украина восстановилась в течение пяти лет, ее экономика должна расти на 14% в год в течение всего этого периода. Это повысит средний ВВП до $225 млрд с примерно $150 млрд в 2022 году в постоянных ценах», — отмечается в сообщении.

ЕБРР отмечает, что основной общей чертой для периодов устойчивого чрезвычайно высокого экономического роста является высокое соотношение инвестиций к ВВП.

В то же время, до полномасштабной войны умеренные объемы инвестиций в Украине в основном финансировались за счет внутренних сбережений. Приток капитала составил всего 3% ВВП в год в 2010−21 годах. Прямые иностранные инвестиции, как правило, существенно падают после конфликта и требуют много времени, чтобы восстановиться.

В случае Украины удвоение уровня инвестиций (как части ВВП) требует значительного увеличения способности страны к их освоению, а также структуры управления, необходимой для разработки сложных проектов и заключения контрактов. Это также потребует соответствующего финансирования, отмечает ЕБРР.

«В этом сценарии разницу между необходимым уровнем инвестиций и имеющимися внутренними сбережениями, вероятно, нужно будет покрыть за счет внешнего финансирования (чистый приток капитала) в размере 20% ВВП или $50 млрд. в год», — отмечается в сообщении.

Читайте также: Еврокомиссия впервые представила экономический прогноз для Украины

В отчете ЕБРР также отмечается важность баланса привлечения частного и государственного секторов в предыдущих постконфликтных реконструкциях вместе с важной ролью внешней помощи от двусторонних и многосторонних учреждений.

«Частные и государственные инвестиции, как правило, дополняют друг друга, в постконфликтной ситуации и в целом. Помимо финансирования, частный сектор предоставляет крайне необходимый технологический опыт, ноу-хау в управлении и сфокусированность на экономической эффективности», — говорится в документе.

В отчете также говорится о полезности иностранной помощи как для преодоления краткосрочной нехватки финансирования, так и для обеспечения выполнения условий проведения реформ.

Отсутствие такого импульса для реформ и более широких усилий по построению надежных экономических и политических институтов может препятствовать частным инвестициям, оставляя «бюрократический тупик, коррупцию или высокую степень неформальности, вызванную институциональным вакуумом».

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.