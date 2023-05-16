Немецкий автомобильный концерн Volkswagen получил разрешение правительства РФ на продажу своих российских активов в структуре местного автодилера «Авилон» за 125 млн евро. Об этом пишет «Коммерсант».
Volkswagen продаст активы в России за 125 миллионов евро
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Детали сделки
В рамках соглашения «Авилон» приобретет 100% долей российского представительства VW (ООО «Фольксваген Груп Рус»), а также подконтрольные ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».
На день одобрения стоимость сделки составляла около 11,3 млрд руб., по текущему курсу — более 10,5 млрд руб. Разрешение российского правительства предусматривает, что в случае если для проведения операции «Авилону» нужно будет купить валюту на внутреннем рынке, сумма ее покупки ограничена лимитом 50 млн евро в сутки.
В марте 2022 года Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы германского концерна в России по иску ГАЗа, потребовавшего взыскать с VW более 15,5 млрд рублей. Однако в апреле суд полностью снял ограничения по активам автоконцерна в РФ.
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Напомним
Как сообщалось, концерн Volkswagen после начала полномасштабного военного вторжения в Украину прекратил поставлять в Россию автомобили и остановил производство на заводе в Калуге и на производственной площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде, где ранее велась контрактная сборка Skoda Octavia, Skoda Karoq и Skoda Kodia.
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