Volkswagen продаст активы в России за 125 миллионов евро

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Детали сделки

В рамках соглашения «Авилон» приобретет 100% долей российского представительства VW (ООО «Фольксваген Груп Рус»), а также подконтрольные ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

На день одобрения стоимость сделки составляла около 11,3 млрд руб., по текущему курсу — более 10,5 млрд руб. Разрешение российского правительства предусматривает, что в случае если для проведения операции «Авилону» нужно будет купить валюту на внутреннем рынке, сумма ее покупки ограничена лимитом 50 млн евро в сутки.

В марте 2022 года Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы германского концерна в России по иску ГАЗа, потребовавшего взыскать с VW более 15,5 млрд рублей. Однако в апреле суд полностью снял ограничения по активам автоконцерна в РФ.

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15 мая глава Минпромторга Р Ф Денис Мантуров отмечал, что оформление сделки по продаже завода VW в Калуге дилеру «Авилон» завершается.

Напомним

Как сообщалось, концерн Volkswagen после начала полномасштабного военного вторжения в Украину прекратил поставлять в Россию автомобили и остановил производство на заводе в Калуге и на производственной площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде, где ранее велась контрактная сборка Skoda Octavia, Skoda Karoq и Skoda Kodia.

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