Украинцы массово жалуются на проблемы при подаче заявления на «єВідновлення». Что делать в таком случае

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило о проблеме при подаче заявки на выплаты для восстановления жилья через «єВідновлення». Граждане, желающие подать заявление на выплату помощи, жалуются, что не могут этого сделать, поскольку «Дия» не отражает их жилье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это также делает невозможным подачу заявления, ведь наличие записи о праве собственности в Государственном реестре вещных прав (ДРРП) является обязательным условием для подачи заявления на получение помощи в рамках программы «єВідновлення».

«К сожалению, эта проблема достаточно массовая — у 2/3 граждан, подавших информационное сообщение о поврежденном имуществе, их жилье не зарегистрировано в ДРРП», — отметили в министерстве.

Как решить проблему

Оффлайн способ

Если речь идет об оффлайне, то нужно обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления в вашем сообществе, который внесет данные в Реестр, если они не были внесены. При отсутствии данных о недвижимости в реестре или архивных составляющих направит запрос в БТИ для подтверждения права собственности.

Список субъектов, которые в условиях военного положения проводят государственную регистрацию, доступен по ссылке.

К регистратору нужно идти с готовым пакетом документов: паспорт, номер налогоплательщика, правоустанавливающие документы по объекту недвижимого имущества (свидетельство о праве собственности, выданное нотариусом, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о приобретении имущества и т. п. ) или их копии.

Читайте также: Кабмин уменьшил максимальный размер компенсации за поврежденное жилье

Если правоустанавливающие документы у вас есть частично, вы можете обратиться к нотариусу или государственному регистратору для их восстановления в полном объеме. Для категории граждан, не имеющих документов, право собственности будет определяться в судебном порядке.

Онлайн способ

Что касается онлайн-механизма, то подать заявление на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, возникшее до 2013 года, можно также на портале «Дия». Для этого на портале необходимо выбрать услугу «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество» и «Подать заявление».

Для этого нужно:

заполнить онлайн-форму на получение услуги,

загрузить необходимые документы в формате PDF или JPEG, содержащие сведения о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимой собственности до 1 января 2013 года,

проверить сложившееся заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью.

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина на портале «Дия».

«В ближайшее время планируем открыть услугу внесения сведений в Государственный реестр прав через «Дию» для жителей Львовской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Черниговской областей и города Луцк», — отметили в министерстве.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.