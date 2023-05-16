Инвестиционная структура американского миллиардера Джорджа Сороса — Soros Fund Management — в первом квартале 2023 года избавилась от своей доли в компании Tesla. В то же время фонд приобрел акции ретейлера Walmart, стримингового сервиса Netflix и китайского онлайн-ретейлера JD.com. Об этом свидетельствуют данные формы 13 °F, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Фонд Сороса продал акции Tesla и сделал ставку на Netflix и Walmart
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Портфель Сороса
Согласно данным сервиса WhileWisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшая доля в портфеле Сороса принадлежит бумагам фармацевтической компании Horizon Therapeutics (5,54% от портфеля).
Также большую долю в портфеле Soros Fund Management имеют бумаги инвестиционного фонда корпоративных облигаций iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (4,09%) и акции Alphabet (2,27%). Всего на долю топ-10 бумаг фонда приходится 28,3% всей стоимости портфеля. Общая стоимость инвестпортфеля фонда по состоянию на 31 марта 2023 года составляла $6,49 млрд.
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