Фонд Сороса продал акции Tesla и сделал ставку на Netflix и Walmart

Портфель Сороса

Согласно данным сервиса WhileWisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшая доля в портфеле Сороса принадлежит бумагам фармацевтической компании Horizon Therapeutics (5,54% от портфеля).

Также большую долю в портфеле Soros Fund Management имеют бумаги инвестиционного фонда корпоративных облигаций iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (4,09%) и акции Alphabet (2,27%). Всего на долю топ-10 бумаг фонда приходится 28,3% всей стоимости портфеля. Общая стоимость инвестпортфеля фонда по состоянию на 31 марта 2023 года составляла $6,49 млрд.

Читайте: Хедж-фонды США: за что Гриффина назвали королем и на чем погорел Сорос

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.