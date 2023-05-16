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16 мая 2023, 13:01 Читати українською

В Евросоюзе поддержали запрет на уничтожение непроданной одежды. Что это значит

Государства-члены Европейского Союза предварительно одобрили запрет на уничтожение непроданной одежды с целью сокращения отходов текстильной промышленности и, соответственно, парниковых газов. Об этом пишет Европейская Правда.

Государства-члены Европейского Союза предварительно одобрили запрет на уничтожение непроданной одежды с целью сокращения отходов текстильной промышленности и, соответственно, парниковых газов.
Фото: depositphotos

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Запрет от ЕС

Как пишет Financial Times, в марте 2022 года Еврокомиссия подготовила план, направленный на поощрение переработки и повторного использования товаров, назвав «крайне распространенной экологической проблемой» уничтожение непроданных потребительских товаров, таких как текстиль и обувь, из-за роста онлайн-продаж.

В конце прошлой недели страны-члены ЕС поддержали конкретный запрет на уничтожение «одежды или аксессуаров к одежде», которая будет включена в требования к экодизайна для производителей на территории государств-членов.

Что ждет бизнес

Согласно проекту предложения, каждый товар будет иметь «паспорт продукта», который будет содержать информацию о том, как он был изготовлен, а к онлайн-маркетплейсам выдвинут требования, которые будут гарантировать, что они сбывают соответствующую продукцию.

Малый бизнес от запрета будет освобожден, а среднему бизнесу, который насчитывает до 249 работников и имеет годовой оборот менее 50 млн евро, будет уделено больше времени на переход. Подробности запрета должны быть согласованы и, как ожидается, окончательно одобрены 22 мая.

В то время как Франция, Германия и Нидерланды выступали за одобрение запрета, против были такие государства-члены ЕС, как Швеция, где расположен гигант розничной торговли одеждой H&M. Некоторые страны-члены также предлагали, чтобы требования к экодизайну распространялись на электронные устройства и обувь.

Текстильная промышленность, по оценкам Еврокомиссии, отвечает за часть парниковых выбросов на территории ЕС. Ежегодно граждане ЕС выбрасывают около 6 млн тонн текстиля, но только четверть из них перерабатывается.

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Источник: Минфин
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