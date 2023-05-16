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16 мая 2023, 12:42 Читати українською

Новый глава Vodafone сократит 11 тысяч рабочих мест из-за падения денежного потока

Новый руководитель британской телекоммуникационной группы Vodafone Маргерита Делла Валле заявила, что сократит 11 000 рабочих мест в течение трех лет, чтобы восстановить конкурентное преимущество компании, поскольку прогнозирует падение свободного денежного потока на 1,5 млрд евро в этом году. Об этом сообщает Reuters.

Новый руководитель британской телекоммуникационной группы Vodafone Маргерита Делла Валле заявила, что сократит 11 000 рабочих мест в течение трех лет, чтобы восстановить конкурентное преимущество компании, поскольку прогнозирует падение свободного денежного потока на 1,5 млрд евро в этом году.
Фото: biz.today.ua

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Такое сокращение рабочих мест является крупнейшим в истории компании Vodafone, в котором работает около 100 000 человек по всей Европе и Африке, что делает ее одним из самых известных корпоративных брендов Великобритании.

«Наши показатели были недостаточными. Мои приоритеты — клиенты, простота и рост», — сказала Делла Валле, которая в прошлом месяце была назначена генеральным директором на постоянной основе.

Падение акций

Акции Vodafone открылись падением на 4,5%, что явилось самым большим падением среди индексов FTSE 100 и упали до самого низкого уровня с начала января.

«В последнее время рынки привыкли ожидать от Vodafone слабой производительности, и результаты за весь год не изменили эту тенденцию», — заявил Мэтт Бритцман, аналитик Hargreaves Lansdown.

Делла Валле отметила, что Германия, крупнейший рынок Vodafone, демонстрирует низкие результаты, тогда как Испания, подвергшаяся жесткой конкуренции в последние годы, находится под пристальным наблюдением.

Подчеркивая давление на бизнес, компания Vodafone заявила, что заработает 3,3 млрд евро в этом финансовом году по сравнению с 4,8 млрд евро в прошлом году. При этом аналитики ожидали 3,6 млрд евро.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Vodafone продает бизнес в Венгрии за $1,8 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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