В Эстонии смогли трудоустроиться 44% украинских беженцев

В Эстонии смогли найти работу 44% украинских беженцев в возрасте от 20 до 64 лет. При этом украинцы хорошо зарекомендовали себя на рынке труда. Об этом свидетельствуют данные министерства социальных дел Эстонии, сообщает ERR.

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Отмечается, что доля устроившихся на работу в Эстонии украинских беженцев значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу (30%).

В то же время министерство отмечает, что высокий уровень образования беженцев не гарантирует им работу, соответствующую их квалификации. Проблема заключается в недостаточном знании языка и нехватке возможностей для присмотра за детьми во время работы родителей.

При этом трудовая деятельность большинства украинских беженцев продолжается уже более двухсот дней.

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Среди украинских беженцев, получивших временную защиту, возрастная группа от 35 до 39 лет имела самый высокий уровень занятости.

С февраля 2022 года до конца марта 2023 года границу Эстонии пересекли более 127 тысяч украинских беженцев, 58 тысяч из них следовали транзитом в другой пункт назначения.

В настоящее время в Эстонии временную защиту получают более 40 тысяч человек, и 58% из них находятся в трудоспособном возрасте.

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