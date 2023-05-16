За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 520 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 199 980 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
520 российских оккупантов, 3 танка и 12 БПЛА. Потери врага за 15 мая
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Потери врага
- личного состава — около 199 980 (+520) человек ликвидировано,
- танков — 3762 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин — 7348 (+12) ед.,
- артиллерийских систем — 3150 (+13) ед.,
- РСЗО — 562 (+0) ед.,
- средства ПВО — 316 (+0) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2732 (+12),
- крылатые ракеты 973 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6048 (+14) ед.,
- специальная техника — 410 (+3).
Источник: Минфин
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