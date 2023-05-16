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16 мая 2023, 11:10 Читати українською

Эксперты предупредили о рекордном за 50 лет дефиците платины в 2023 году

Дефицит платины в этом году достигнет рекордного уровня благодаря увеличению спроса, особенно со стороны промышленного сектора, сообщил Всемирный совет по инвестициям в платину. Спрос на платину превысит предложение на 983 тыс. унций в 2023 году, подсчитали во WPIC.

Дефицит платины в этом году достигнет рекордного уровня благодаря увеличению спроса, особенно со стороны промышленного сектора, сообщил Всемирный совет по инвестициям в платину.

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Спрос на платину

По словам директора по исследованиям WPIC Эдварда Стерка, это будет рекордный дефицит платины в унциях с 1970-х годов, сообщило издание Financial Times.

Мировой спрос на платину, по прогнозам WPIC, в который входят крупнейшие производители металла, вырастет в этом году на 28% — до 8,2 млн унций. При этом предложение драгоценного металла снизится на 1% по сравнению с 2022 годом. Общий объем поставок на рынок в 2023 год составит около 7,19 млн унций.

Причина увеличения дефицита

Основная причина увеличения дефицита — сокращение объема предложения со стороны вторичной переработки металла.

Кроме того, ожидается, что добыча в Южной Африке — крупнейшем в мире производителе платины — также упадет из-за перебоев с энергоснабжением, вызванных кризисом вокруг крупнейшей генерирующей компании ЮАР Eskom Holdings SOC.

WPIC считает, что ETF, инвестирующие в платину, станут нетто-покупателями металла в этом году впервые с 2020 года. Спрос со стороны инвесторов на слитки и монеты может вырасти на 79% по сравнению с прошлым годом — до 403 тыс. унций.

Спрос на платину со стороны промышленности увеличится в этом году на 17% в годовом исчислении до рекордно высокого уровня, в том числе благодаря значительному спросу со стороны стекольной и химической промышленности в Китае.

Спрос на платину со стороны автопроизводителей вырастет на 12% — до 3,26 млн унций. Рост потребления платины в автомобилестроении в основном обусловлен заменой платиной палладия в автокатализаторах автомобилей с бензиновыми двигателями, а также увеличением потреблением платины из-за ужесточения стандартов выбросов для автомобилей с большой грузоподъемностью.

По данным CNBC, с февральского минимума цены на платину выросли почти на 20% и сейчас находятся выше среднего пятилетнего показателя $940 за унцию.

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Источник: Минфин
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