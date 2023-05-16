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16 мая 2023, 10:15 Читати українською

Pepsi, Philip Morris, Nestle: кто продолжает работать на российском рынке (исследование)

После почти 15 месяцев полномасштабного вторжения более 1780 международных компаний «выжидают» или продолжают работать в россии без каких-либо ограничений. Среди них, в частности, табачные гиганты Philip Morris и Japan Tobacco International, мировые ритейлеры Leroy Merlin, Auchan, Metro, Pepsi, Nestle, Danone и другие. Об этом говорится в новом мониторинге KSE Institute.

После почти 15 месяцев полномасштабного вторжения более 1780 международных компаний «выжидают» или продолжают работать в россии без каких-либо ограничений.
Фото: hromadske.ua

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Кто остается и выжидает

  • Philip Morris — $7,888 млрд
  • Japan Tobacco International — $7,358 млрд
  • Pepsi — $4,663 млрд
  • Auchan — $3,463 млрд
  • Metro AG — $3,405 млрд
  • Danone — $3,002 млрд
  • Mars — $2,646 млрд
  • Procter & Gamble — $2,234 млрд
  • Chery Automobile — $2,154 млрд
  • Cargill — $2,130 млрд.

Кто покинул рынок

На сегодня только 18,2% иностранных компаний, которые имели открытые локальные компании и получали выручку в россии, полностью свернули деятельность и окончательно покинули рынок россии, тогда как 26,9% выжидают и 25,9% компаний с иностранными инвестициями продолжают работать на рынке агрессора без ограничений

Еще 29,1% объявили о планах свернуть деятельность и выйти из россии в ближайшее время.

Читайте: Корпорация Procter&Gamble попала в список международных спонсоров войны

В общей сложности 233 (7,2% от общего числа) международных компаний полностью прекратили деятельность в россии. Также 1197 (37,3% от общего числа) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть страну.

В то же время 1276 (39,6% от общего числа) компании из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 508 (15,8% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+1
zzzachary
zzzachary
16 мая 2023, 10:34
#
Ми вимагаємо компанії припинити там свою діяльність і самі ж ці компанії підтримуємо всередині країни. Поперше держава повинна оголосити цим компаніям, що якщо вони працюють в раші то в Україні вони працювати не будуть.
А по друге самі Украхнці можуть бойкотувати той же Auchan чи METRO або Pepsi альтернатив достатньо, але ж ми любимо тільки критикувати, а от робити це вже важче ((((
+
0
Tido oss
Tido oss
16 мая 2023, 10:48
#
Да да ми вимаегаемо асобетно ти я вимагатели
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