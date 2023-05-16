Нацбанк оштрафовал ООО «Диджи финанс» на 51 тысячу гривен за нарушение требований по этическому поведению, предусмотренным законом «О потребительском кредитовании». Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ оштрафовал компанию DG Finance за нарушение «коллекторского» закона
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В Нацбанке отметили, что это минимальный размер штрафа, предусмотренный за это нарушение.
По данным на ее сайте, ООО «Диджи финанс» основано в 2018 году и специализируется на управлении проблемными активами, в частности, работает с неработающими кредитными портфелями как государственных и коммерческих банков, так и микрофинансовых организаций, покупая права требования по ним.
ООО «Диджи финанс» имеет действующую бессрочную лицензию на предоставление средств в ссуду, в том числе на условиях финансового кредита, и лицензию на предоставление услуг по факторингу.
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Комментарии - 1
Если те самые, то 51 тысячи штрафа мало с таких…