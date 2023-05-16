НБУ оштрафовал компанию DG Finance за нарушение «коллекторского» закона

Нацбанк оштрафовал ООО «Диджи финанс» на 51 тысячу гривен за нарушение требований по этическому поведению, предусмотренным законом «О потребительском кредитовании». Об этом говорится в сообщении регулятора.

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В Нацбанке отметили, что это минимальный размер штрафа, предусмотренный за это нарушение.

По данным на ее сайте, ООО «Диджи финанс» основано в 2018 году и специализируется на управлении проблемными активами, в частности, работает с неработающими кредитными портфелями как государственных и коммерческих банков, так и микрофинансовых организаций, покупая права требования по ним.

ООО «Диджи финанс» имеет действующую бессрочную лицензию на предоставление средств в ссуду, в том числе на условиях финансового кредита, и лицензию на предоставление услуг по факторингу.

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