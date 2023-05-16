ПУМБ прокредитовал ФЛП на сумму более 170 млн грн

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 мая 2023, 12:20 Читати українською

ПУМБ прокредитовал ФЛП на сумму более 170 млн грн

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) профинансировал физических лиц-предпринимателей на сумму в более 170 млн грн в рамках кредита «всеБІЗНЕС».

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) профинансировал физических лиц-предпринимателей на сумму в более 170 млн грн в рамках кредита «всеБІЗНЕС».

Новым онлайн-займом уже воспользовалось больше 1200 украинских предпринимателей.

Среди ключевых преимуществ кредита для ФЛП в ПУМБ:

  • удобный процесс подачи заявки на оформление кредита «всеБІЗНЕС», который происходит прямо в личном кабинете интернет-банкинга ПУМБ Digital Business;
  • быстрое решение по заявке в течение рабочего дня;
  • онлайн-подписание кредитного договора, после которого денежные средства сразу зачисляются на текущий счет предпринимателя и доступны для пользования.

Что самое главное — получить онлайн-кредит «всеБІЗНЕС» в ПУМБ могут даже новые ФЛП, независимо от даты регистрации их бизнеса. Все, что нужно иметь — счет ФЛП в ПУМБ, открыть который можно дистанционно всего за 5 минут.

«Цель ПУМБ не только финансово поддерживать украинский микро и малый бизнес, но и сделать процессы оформления кредита и других услуг в банке для наших предпринимателей максимально быстрыми, комфортными и диджитальными» — отмечает Виктор Харковец, начальник управления развития кредитного бизнеса ПУМБ.

Напомним, возможность оформить дистанционный кредит в ПУМБ в размере до 500 тыс грн физические лица-предприниматели получили еще прошлой осенью. Сегодня привлеченные средства успешно помогают решать не только текущие потребности их бизнеса, но и расширять его.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами