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15 мая 2023, 17:40 Читати українською

Курс валют на вечер 15 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро прибавило 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже.
Фото: depositphotos

Валюта

Открытие 15 мая

Закрытие 15 мая

Изменения

доллар

36,56/36,93

36,56/36,93

0/0

евро

39,75/40,14

39,79/40,17

4/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,80 грн. Евро покупают за 40,75 грн., а продают за 41,35 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,70, евро — 41,05−41,25 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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