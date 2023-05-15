Курс валют на вечер 15 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро прибавило 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.

Валюта Открытие 15 мая Закрытие 15 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,75/40,14 39,79/40,17 4/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,80 грн. Евро покупают за 40,75 грн., а продают за 41,35 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,70, евро — 41,05−41,25 грн.

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