Поставки российской нефти на международные рынки выросли до нового максимума — Bloomberg

Поставки российской нефти на международные рынки продолжают расти, несмотря на то, что страна настаивает на сокращении добычи — объемы вывоза нефти танкерами выросли на 10% с начала апреля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Морские поставки

«Средние четырехнедельные морские поставки, сглаживающие часть волатильности недельных показателей, снова выросли за период до 12 мая, как и за четыре из последних пяти недель.

Поставки выросли на 10% с первой недели апреля и достигли нового максимума за период, когда агентство Bloomberg начало детально отслеживать их в начале 2022 года. Поскольку почти вся российская нефть идет в Китай и Индию, объемы поставок в Азию также почти достигли нового пика", — пишет агентство.

Так, за период до 12 мая импорт российской нефти достиг 3,72 млн баррелей в день, что явилось максимальным показателем с начала 2022 года.

Читайте: G7 согласовала потолки цен на нефтепродукты с РФ на уровне $100 и $45

За последнюю неделю до 12 мая в море находилось 3,76 млн баррелей российской нефти в день. Всего за последнюю неделю на 34 танкера было загружено 26,3 млн баррелей, что на 3% больше результатов прошлой недели.

Российские грузы снова перегружаются с небольших судов, используемых в ее портах, на крупнейшие танкеры в Атлантическом океане для дальнейшей транспортировки в Азию.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод скидка 10%: minfin10.