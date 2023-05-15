Поставки российской нефти на международные рынки продолжают расти, несмотря на то, что страна настаивает на сокращении добычи — объемы вывоза нефти танкерами выросли на 10% с начала апреля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.
Поставки российской нефти на международные рынки выросли до нового максимума — Bloomberg
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Морские поставки
«Средние четырехнедельные морские поставки, сглаживающие часть волатильности недельных показателей, снова выросли за период до 12 мая, как и за четыре из последних пяти недель.
Поставки выросли на 10% с первой недели апреля и достигли нового максимума за период, когда агентство Bloomberg начало детально отслеживать их в начале 2022 года. Поскольку почти вся российская нефть идет в Китай и Индию, объемы поставок в Азию также почти достигли нового пика", — пишет агентство.
Так, за период до 12 мая импорт российской нефти достиг 3,72 млн баррелей в день, что явилось максимальным показателем с начала 2022 года.
Читайте: G7 согласовала потолки цен на нефтепродукты с РФ на уровне $100 и $45
За последнюю неделю до 12 мая в море находилось 3,76 млн баррелей российской нефти в день. Всего за последнюю неделю на 34 танкера было загружено 26,3 млн баррелей, что на 3% больше результатов прошлой недели.
Российские грузы снова перегружаются с небольших судов, используемых в ее портах, на крупнейшие танкеры в Атлантическом океане для дальнейшей транспортировки в Азию.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промокод скидка 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 1