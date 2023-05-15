Фонд госимущества за неделю заработал на приватизации более 126 миллионов гривен

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Поступление в бюджет

«С 8 по 12 мая сумма ставок приватизационных аукционов Фонда госимущества составила 126,1 млн грн. В 6 аукционах приняли участие 62 предпринимателя, а благодаря конкуренции стоимость активов выросла почти в 8 раз от стартовой цены», — говорится в сообщении.

Наибольший спрос вызвали объекты недвижимости в Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях.

Среди проданных объектов — Приднепровский экспертно-технический центр Гоструда.

Аукционы

На этой неделе ФГИ планирует провести 13 приватизационных аукционов. Предпринимателям предлагается приобрести админздания в Ивано-Франковской и Тернопольской области, автотранспортное предприятие в Киеве, комплекс зданий на берегу Хаджибейского лимана и здание цеха в Житомирской области.