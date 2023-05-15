Дефицит внешней торговли товарами вырос в первом квартале в 26 раз

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-марте 2023 года выросло в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до $5,39 млрд с $0,21 млрд. Об этом пишет Бизнес.Цензор со ссылкой на Госстат.

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По данным Госстата, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с первым кварталом 2022 года сократился на 26,1% — до $10,31 млрд., а импорт вырос на 10,9% — до $15,7 млрд.

Госстат уточнил, что в марте 2023 года по сравнению с февралем сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 1,1% — до $3,55 млрд, а импорт сократился на 3,9% — до $5,4 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте 2023 года было отрицательным и составило $1,86 млрд, тогда как в предыдущем месяце оно также было отрицательным — $2,12 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-марте 2023 составил 0,66 (в первом квартале 2022 года — 0,99).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции производились с партнерами из 212 стран мира.