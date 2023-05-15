Аналитик RoboForex: курсы украинских евробондов снижаются

Украинские еврооблигации остаются под влиянием традиционной комбинации глобальных настроений на рынках развивающихся стран и внутренних украинских факторов. При этом объем торговли украинскими ценными бумагами остается достаточно низким, хотя евробонды Украины и ранее не пользовались особой популярностью. Подобный сценарий был ожидаем, поскольку ключевые энергетические объекты страны серьезно повреждены в ходе затянувшегося военного конфликта. Без полноценной инфраструктуры, обеспечивающей генерацию и распределение энергии, промышленный рост невозможен. Предстоящей зимой также ожидается энергодефицит, что приведет к гарантированному экономическому спаду. Дополнительные риски появились и в связи с запретом на импорт украинской агропродукции в ряде стран Восточной Европы. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .

Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2024 году по состоянию на 15.05.2023 (%). Источник: dragon-capital.com

Стоимость евробондов обновила исторический минимум, опустившись до 17,00% от номинала. На данный момент доходность этих бумаг по-прежнему остается на «мусорных» отметках около 21,50%. Аналитик полагает, что в 2024 году сроки погашения по гособлигациям будут вновь пересмотрены, так как вероятность существенного улучшения экономической ситуации к этому времени весьма низка. Украина, как и сейчас, будет нуждаться в снижении «долгового бремени» на госбюджет.

Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2035 году по состоянию на 15.05.2023 (%). Источник: dragon-capital.com

Евробонды со сроком погашения в 2035 году опустились до отметки в 16,25%. Данное значение было ближе к минимальному уровню в 15,50%. Инвесторы всерьез сомневаются, что по данным бумагам Украина заплатит вовремя. Держатели евробондов готовы продать их практически за бесценок. К сожалению, предстоит преодолеть еще множество трудностей, чтобы вернуть доверие инвесторов.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,90, а евро достиг отметки 40,80. Проблемы с экспортом сельхозпродукции лишь усугубляют ситуацию, так как снижается выручка в иностранных валютах. По предварительным оценкам Минэкономики потери от ограничений импорта украинской агропродукции превысили отметку в 120 млн долларов США.