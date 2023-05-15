Министр финансов рассказал, сколько не хватает Украине на быстрое восстановление

Быстрое восстановление Украины на 2023 год (Fast Recovery) требует еще $6,5 млрд, однако международные партнеры в большинстве своем дают деньги под конкретные проекты, а их реализация занимает длительное время. Об этом в интервью Forbes заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Сколько нужно денег

Из $14 млрд $3,3 млрд уже есть в бюджете, и также есть намерения партнеров по финансированию этих расходов, отметил Марченко.

«США $2,3 млрд ($0,8 млрд на энергетику, $1,5 млрд на восстановление), ЕС — €1 млрд, Япония — $600 млн. Через фонд UTRF Всемирного банка уже привлечено $852 млн от ряда стран. А также экспортно-кредитное финансирование от Великобритании (UKEF), Италии (SACE), Франции (BpiFrance)», — рассказал министр.

В итоге остаются потребности в $6,5 млрд, и даже наличные деньги нельзя так просто использовать, подчеркнул глава Минфина. По его словам, в большинстве своем партнеры выделяют средства на конкретные проекты, а цикл проектов сложный и долговременный.

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«По новым проектам, начиная от идеи до сдачи объекта, может пройти 44 месяца. Если упрощенная процедура — это 30 месяцев. Если капитальный ремонт — до двух лет. Текущий ремонт — в пределах года», — уточнил Марченко.

Министр считает приоритетным сфокусироваться на подготовке технико-экономических обоснований проектов, чтобы потом под них искать доноров.

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