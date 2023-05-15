Министр финансов рассказал, сколько не хватает Украине на быстрое восстановление

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 мая 2023, 15:18 Читати українською

Министр финансов рассказал, сколько не хватает Украине на быстрое восстановление

Быстрое восстановление Украины на 2023 год (Fast Recovery) требует еще $6,5 млрд, однако международные партнеры в большинстве своем дают деньги под конкретные проекты, а их реализация занимает длительное время. Об этом в интервью Forbes заявил министр финансов Сергей Марченко.

Быстрое восстановление Украины на 2023 год (Fast Recovery) требует еще $6,5 млрд, однако международные партнеры в большинстве своем дают деньги под конкретные проекты, а их реализация занимает длительное время.
Фото: mof.gov.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько нужно денег

Из $14 млрд $3,3 млрд уже есть в бюджете, и также есть намерения партнеров по финансированию этих расходов, отметил Марченко.

«США $2,3 млрд ($0,8 млрд на энергетику, $1,5 млрд на восстановление), ЕС — €1 млрд, Япония — $600 млн. Через фонд UTRF Всемирного банка уже привлечено $852 млн от ряда стран. А также экспортно-кредитное финансирование от Великобритании (UKEF), Италии (SACE), Франции (BpiFrance)», — рассказал министр.

В итоге остаются потребности в $6,5 млрд, и даже наличные деньги нельзя так просто использовать, подчеркнул глава Минфина. По его словам, в большинстве своем партнеры выделяют средства на конкретные проекты, а цикл проектов сложный и долговременный.

Читайте: Шмыгаль: В 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 миллиардов

«По новым проектам, начиная от идеи до сдачи объекта, может пройти 44 месяца. Если упрощенная процедура — это 30 месяцев. Если капитальный ремонт — до двух лет. Текущий ремонт — в пределах года», — уточнил Марченко.

Министр считает приоритетным сфокусироваться на подготовке технико-экономических обоснований проектов, чтобы потом под них искать доноров.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод скидка 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами