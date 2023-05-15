Золотодобывающая компания Newmont покупает конкурирующую Newcrest за $19 миллиардов

Совет директоров австралийской Newcrest Mining единогласно поддержал предложение своего американского конкурента Newmont о поглощении на сумму 29 млрд австралийских долларов ($19 млрд), что открывает путь для крупнейшей в мире золотодобывающей компании к усилению контроля над сектором, пишет Financial Times .

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Совет директоров Newcrest рекомендует акционерам проголосовать за поглощение, которое станет самым крупным соглашением в секторе золота. При одобрении от акционеров и регулирующих органов Newmont приобретет Newcrest.

Соглашение укрепит деятельность Newmont в Австралии, Канаде и Папуа Новой Гвинее и потенциально вызовет волновой эффект в отрасли, поскольку более мелкие шахты, принадлежащие объединенному бизнесу, будут свернуты.

Newmont впервые обратилась в Newcrest с предложением в феврале, но получила отказ. В апреле он повысил свою ставку до 29,4 млрд австралийских долларов, что побудило правление Newcrest передумать.

«Это создает ведущий в отрасли портфель с многолетним профилем добычи золота и меди в самых благоприятных горнодобывающих юрисдикциях мира», — сказал генеральный директор Newmont Том Палмервин.

Соглашение заключено на фоне роста цен на золото почти до рекордно высокого уровня из-за проблем в банковском секторе, позиции Федеральной резервной системы США и неопределенности потолка долга США повысили статус золота, сообщает банк ANZ.

Палмер сказал, что комплексная проверка оказала синергетический эффект в размере $500 млн, которого компания ожидала достичь в течение двух лет после завершения сделки, а также возможности увеличить денежный поток на $2 млрд за этот период.

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