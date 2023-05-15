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15 мая 2023, 13:01 Читати українською

Фонд гарантирования инвестировал более 21 миллиарда в ОВГЗ

В мае 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приобрел ОВГЗ еще на 599,7 млн грн с доходностью 18,5% годовых. Об этом говорится в сообщении Фонда.

В мае 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приобрел ОВГЗ еще на 599,7 млн грн с доходностью 18,5% годовых.

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Инвестиции в ОВГЗ

Таким образом, в целом с начала полномасштабной военной агрессии россии против Украины Фонд инвестировал в государственные ценные бумаги более 21 млрд грн временно свободных средств.

Как подчеркнула финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко, «инвестирование временно свободных средств Фонда в государственные ценные бумаги Украины предусмотрено законодательством. ОВГЗ — один из наиболее надежных, гарантированных государством инвестиционных инструментов.

Читайте: Военные валютные ОВГЗ: где купить и сколько на них можно заработать

На сегодняшний день Фонд имеет вполне достаточный ресурс для выполнения своих функций. В частности, с начала полномасштабного вторжения мы выплатили вкладчикам выводимых с рынка банков свыше 7,5 млрд грн гарантированных выплат.

Кроме того, расчеты с кредиторами таких банков за это время составили 6,3 млрд грн.

Напомним, в течение действия военного положения и трех месяцев после его завершения в Украине действуют стопроцентные гарантии по вкладам.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
15 мая 2023, 13:16
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Ці ОВДП все більше схожі на якусь піраміду
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