Фонд гарантирования инвестировал более 21 миллиарда в ОВГЗ

Таким образом, в целом с начала полномасштабной военной агрессии россии против Украины Фонд инвестировал в государственные ценные бумаги более 21 млрд грн временно свободных средств.

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Как подчеркнула финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко, «инвестирование временно свободных средств Фонда в государственные ценные бумаги Украины предусмотрено законодательством. ОВГЗ — один из наиболее надежных, гарантированных государством инвестиционных инструментов.

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На сегодняшний день Фонд имеет вполне достаточный ресурс для выполнения своих функций. В частности, с начала полномасштабного вторжения мы выплатили вкладчикам выводимых с рынка банков свыше 7,5 млрд грн гарантированных выплат.

Кроме того, расчеты с кредиторами таких банков за это время составили 6,3 млрд грн.

Напомним, в течение действия военного положения и трех месяцев после его завершения в Украине действуют стопроцентные гарантии по вкладам.

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