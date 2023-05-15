Курс валют на 15 мая: Евро на наличном рынке потерял 25 копеек

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 2 копейки. Курс евро снизился на 16 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,80 грн. Евро покупают за 40,75 грн, а продают за 41,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,65−37,75, евро — 41,09−41,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,75−40,14 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод скидка 10%: minfin10.