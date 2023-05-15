За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 199460 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
580 российских оккупантов, 3 танка и 24 БПЛА. Потери врага за 14 мая
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Потери врага
- личного состава — около 199 460 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 3759 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7336 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 3137 (+21) ед,
- РСЗО — 562 (+0) ед,
- средства ПВО — 316 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2720 (+24),
- крылатые ракеты 973 (+3),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6034 (+16) ед,
- специальная техника — 407 (+3).
Источник: Минфин
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