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15 мая 2023, 9:44 Читати українською

Bloomberg предупредил об удорожании растворимого кофе из-за роста спроса

Оптовые цены на зерна кофе робуста, которое часто используется в растворимом кофе и в молотом кофе, продающимся в супермаркетах, поднялись до максимума почти за 12 лет. Это связано с резким увеличением спроса на зерна, который фермеры пока не успевают удовлетворять, пишет Bloomberg.

Оптовые цены на зерна кофе робуста, которое часто используется в растворимом кофе и в молотом кофе, продающимся в супермаркетах, поднялись до максимума почти за 12 лет.
Фото: bloomberg.com

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Что будет с ценами

Bloomberg напоминает, что робуста стоит дешевле арабики, потому что деревья этого вида требуют меньшего ухода, что облегчает производство зерен в больших количествах.

Из-за ухудшения мировой экономической ситуации и повышения стоимости жизни некоторые потребители стали отказываться от арабики в пользу робусты, отмечает агентство. Однако этих зерен на мировом рынке не хватает.

Самый крупный производитель Вьетнам собрал, возможно, самый маленький урожай кофе за четыре года: из-за роста цен на удобрения фермеры решили выращивать более доходные культуры, как авокадо или дуриан, сообщил Bloomberg.

В Бразилии, втором по величине производителе кофе, урожай пострадал от засухи, а в Индонезии, напротив, помешали ливни, передает агентство.

При этом экспорт кофе увеличивается: за первые шесть месяцев текущего сезона по всему миру было экспортировано больше кофе, чем было за те же периоды в последние три года. Поставки в октябре 2022 года — марте 2023-го были примерно на 4% выше, чем в 2021—2022 годах, привел Bloomberg данные Международной кофейной организации.

«Наблюдается такой сдвиг спроса с дорогого кофе [на более дешевый], что рынок неудовлетворен даже повышенным экспортом робусты», — заявила руководитель консалтинговой компании J Ganes Consulting Джудит Гейнс.

Также агентство сообщило, что в Германии — крупнейшем в Европе рынке кофе, — растворимые сорта сейчас стоят на 20% больше, чем год назад, несмотря на снижение инфляции на зерновой кофе.

В США темп роста цен на растворимый кофе снижается медленнее, чем на обжаренные зерна, добавило агентство. «Вероятность того, что глобальный дефицит робусты уменьшится в ближайшее время, выглядит маловероятно», — говорится в статье.

Bloomberg еще в прошлом году писал, что из-за плохой погоды и неурожая мировой рынок кофе столкнулся с сильнейшим за десятилетие дефицитом сырья: фьючерсы на кофе к сентябрю 2022 года находились на максимумах с 2011 года и стоили около $2,5 за фунт (0,45 кг). В частности, по итогам года производство кофе сократится в Бразилии и во Вьетнаме — крупнейших поставщиках продукта в мире.

Источник: Минфин
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