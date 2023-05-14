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14 мая 2023, 16:30 Читати українською

За первый квартал 2023 года украинский IT-сектор заработал $1,68 миллиарда в экспорте (инфографика)

За первый квартал 2023 года украинский IT-сектор заработал $1,68 миллиарда в экспорте. Это меньше, чем в прошлом, но больше, чем в 2021 году. Средний доход за месяц составил $558 млн. Доля ИТ-услуг в общем экспорте товаров и услуг составила 12,3%. Об этом говорится в данных Опендатабота.

За первый квартал 2023 года украинский IT-сектор заработал $1,68 миллиарда в экспорте.
Фото: lb.ua

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Как изменился экспорт IT-сектора

За первый квартал 2023 года IT-сектор в экспорте заработал $1,68 млрд. Это меньше, чем за тот же период в прошлом году, когда доход составил $2 млрд. Однако все еще больше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда доход составил $1,44 млрд.

Для сравнения, средний доход за месяц в первом квартале составлял $481 млн в 2021 году, $666 млн в 2022 и $558 млн в 2023 годах.

За последние два года пика заработки ИТ достигли накануне войны, в феврале 2022 года. Тогда выгода от ИТ-экспорта составила $839 млн.

В этом году доля ИТ от общего экспорта услуг несколько сократилась по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году — с 44% до 43%. Однако это все еще больше показателей 2021 года — 37%.

В целом экспорт услуг принес за первый квартал 2023 года $3,94 млрд.

Доля экспорта ИТ-услуг в общем экспорте товаров и услуг выросла с 8,5% в 2021 году до 12,3% в 1 квартале 2023 года. В 2022 году она составляла 12,9%.

Источник: Минфин
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