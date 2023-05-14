С 12 мая услуга обмена водительского удостоверения стала доступной в центре ГП «Документ» в Валенсии. Испания стала шестой страной, где можно обменять украинские права, сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
Украинцы могут обменять водительские права еще в одной стране ЕС
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Где находится
Мобильно-технические комплексы обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Валенсии, рядом со станцией метро и железнодорожным вокзалом. Посетителей принимают с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00. Услуги предоставляются в порядке «живой очереди».
Как обменять
Услуга обмена водительского удостоверения актуальна в следующих случаях:
- обмен документа, срок действия которого истек;
- надписи на пластиковом бланке стерлись и не читаются;
- изменились данные — фамилия, имя, отчество;
- водитель желает заменить старое удостоверение на новое.
Для обмена необходимо предоставить полный пакет необходимых документов. Далее администратор фотографирует человека и заполняет заявку на водительское удостоверение. В сервисном центре МВД в Украине рассматривают эту заявку, проверяют информацию о всех имеющихся базах данных. В случае успешного рассмотрения заявки заявителю в Испании выдают права.
При оформлении удостоверения нужно предоставить паспорт гражданина Украины, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, документ, подтверждающий изменение личных данных, и подлежащий обмену документ.
На время действия военного положения медицинская справка не является обязательной. Графа о группе крови водителя может остаться незаполненной. Это не влияет на действие документа.
Напомним
Центры МВД уже работают в Польше, Чехии, Словакии, Турции и Германии.
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