Украинцы могут обменять водительские права еще в одной стране ЕС

С 12 мая услуга обмена водительского удостоверения стала доступной в центре ГП «Документ» в Валенсии. Испания стала шестой страной, где можно обменять украинские права, сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Где находится

Мобильно-технические комплексы обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Валенсии, рядом со станцией метро и железнодорожным вокзалом. Посетителей принимают с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00. Услуги предоставляются в порядке «живой очереди».

Как обменять

Услуга обмена водительского удостоверения актуальна в следующих случаях:

обмен документа, срок действия которого истек;

надписи на пластиковом бланке стерлись и не читаются;

изменились данные — фамилия, имя, отчество;

водитель желает заменить старое удостоверение на новое.

Для обмена необходимо предоставить полный пакет необходимых документов. Далее администратор фотографирует человека и заполняет заявку на водительское удостоверение. В сервисном центре МВД в Украине рассматривают эту заявку, проверяют информацию о всех имеющихся базах данных. В случае успешного рассмотрения заявки заявителю в Испании выдают права.

При оформлении удостоверения нужно предоставить паспорт гражданина Украины, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, документ, подтверждающий изменение личных данных, и подлежащий обмену документ.

На время действия военного положения медицинская справка не является обязательной. Графа о группе крови водителя может остаться незаполненной. Это не влияет на действие документа.

Напомним

Центры МВД уже работают в Польше, Чехии, Словакии, Турции и Германии.