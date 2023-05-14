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14 мая 2023, 12:44 Читати українською

Украинцы могут обменять водительские права еще в одной стране ЕС

С 12 мая услуга обмена водительского удостоверения стала доступной в центре ГП «Документ» в Валенсии. Испания стала шестой страной, где можно обменять украинские права, сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

С 12 мая услуга обмена водительского удостоверения стала доступной в центре ГП «Документ» в Валенсии.

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Где находится

Мобильно-технические комплексы обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Валенсии, рядом со станцией метро и железнодорожным вокзалом. Посетителей принимают с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00. Услуги предоставляются в порядке «живой очереди».

Как обменять

Услуга обмена водительского удостоверения актуальна в следующих случаях:

  • обмен документа, срок действия которого истек;
  • надписи на пластиковом бланке стерлись и не читаются;
  • изменились данные — фамилия, имя, отчество;
  • водитель желает заменить старое удостоверение на новое.

Для обмена необходимо предоставить полный пакет необходимых документов. Далее администратор фотографирует человека и заполняет заявку на водительское удостоверение. В сервисном центре МВД в Украине рассматривают эту заявку, проверяют информацию о всех имеющихся базах данных. В случае успешного рассмотрения заявки заявителю в Испании выдают права.

При оформлении удостоверения нужно предоставить паспорт гражданина Украины, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, документ, подтверждающий изменение личных данных, и подлежащий обмену документ.

На время действия военного положения медицинская справка не является обязательной. Графа о группе крови водителя может остаться незаполненной. Это не влияет на действие документа.

Напомним

Центры МВД уже работают в Польше, Чехии, Словакии, Турции и Германии.

Источник: Минфин
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