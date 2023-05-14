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14 мая 2023, 10:11 Читати українською

В Украине запустили реестр активов российских олигархов

Аналитический центр StateWatch и онлайн-сервис YouControl представили первый реестр активов российских олигархов на территории Украины. Он позволяет отслеживать статус имущества и бизнеса страны-агрессора в процессе конфискации и систематизировать имеющиеся данные. Об этом говорится в пресс-релизе StateWatch.

Аналитический центр StateWatch и онлайн-сервис YouControl представили первый реестр активов российских олигархов на территории Украины.
Фото: zib.com.ua

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Что известно о реестре

Реестр насчитывает данные о 53 олигархах из рейтинга «200 самых богатых бизнесменов» российского Forbes за 2021 год, а также ряде других россиян, которые находятся под украинскими санкциями и являются бенефициарами бизнеса в Украине.

Также регистр содержит досье на 112 украинских компаний общей стоимостью корпоративных прав на 6 млрд грн. В частности, из 12 компаний уже взыскали в доход государства из-за административных исков в Высший антикоррупционный суд, корпоративные права 21 актива — арестовали в рамках различных уголовных производств.

В реестр не попали лица из списка самых богатых россиян, не находящихся под санкциями Украины, не имеющих связей с украинскими активами.

Статусы компаний в реестре делятся на арестованные (в рамках уголовных производств) и конфискованные (в рамках решения ВАКС).

Как пояснили в StateWatch, конфискация активов в рамках Закона «О санкциях» в Украине началась в сентябре 2022 года. Впрочем, активы конфискованы только у нескольких россиян, поэтому этот реестр может помочь отследить результативность процесса конфискации.

Реестр позволяет перейти на досье компании в аналитическом сервисе YouControl. Сразу после регистрации можно проверить, с кем связано юрлицо и каким образом, фигурировало ли в судебных делах, участвовало ли в тендерах и основные регистрационные данные по ЕГР.

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Источник: Минфин
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