С понедельника, 15 мая, между поездами Киевскому метрополитену сократят интервалы, а на некоторых станциях откроют вторые вестибюли. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В киевском метро сократят интервалы между поездами
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Будни
Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3−4 минуты, в межпиковые — 6−8 минут.
Выходные
Также будет увеличена четность поездов в выходные дни. Днем интервал между поездами составит 6−7 минут.
На 9 станциях заработают вторые выходы
Красная линия:
- «Святошин» вестибюль № 1 с 05:35 до 22:27;
- «Нивки» вестибюль № 2 с 05:37 до 22:29;
- «Левобережная» вестибюль № 1 с 05:35 до 22:29;
- «Черниговская» вестибюль № 2 с 05:28 до 22:24.
Синяя линия:
- «Героев Днепра» вестибюль № 2 с 05:25 до 22:22;
- «Контрактовая площадь» вестибюль № 2 с 05:37 до 22:36;
- «Васильковская» вестибюль № 1 с 05:50 до 22:32.
Зеленая линия:
- «Позняки» вестибюль № 2 с 05:33 до 22:27;
- «Харьковская» вестибюль № 1 с 05:30 до 22:24.
На станции «Оболонь» будет работать вестибюль № 1 (в направлении ст. «Минская»). Вестибюль № 2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе специалистами КП «ШЭУ Оболонского района».
Напомним
На два выхода работают следующие станции:
- «Академгородок»,
- «Дарница»,
- «Лесная»,
- «Минская»,
- «Почайна»,
- «Выдубичи».
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