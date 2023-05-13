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13 мая 2023, 13:08 Читати українською

В киевском метро сократят интервалы между поездами

С понедельника, 15 мая, между поездами Киевскому метрополитену сократят интервалы, а на некоторых станциях откроют вторые вестибюли. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С понедельника, 15 мая, между поездами Киевскому метрополитену сократят интервалы, а на некоторых станциях откроют вторые вестибюли.
Фото: facebook.com/kyivmetro

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Будни

Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3−4 минуты, в межпиковые — 6−8 минут.

Выходные

Также будет увеличена четность поездов в выходные дни. Днем интервал между поездами составит 6−7 минут.

На 9 станциях заработают вторые выходы

Красная линия:

  • «Святошин» вестибюль № 1 с 05:35 до 22:27;
  • «Нивки» вестибюль № 2 с 05:37 до 22:29;
  • «Левобережная» вестибюль № 1 с 05:35 до 22:29;
  • «Черниговская» вестибюль № 2 с 05:28 до 22:24.

Синяя линия:

  • «Героев Днепра» вестибюль № 2 с 05:25 до 22:22;
  • «Контрактовая площадь» вестибюль № 2 с 05:37 до 22:36;
  • «Васильковская» вестибюль № 1 с 05:50 до 22:32.

Зеленая линия:

  • «Позняки» вестибюль № 2 с 05:33 до 22:27;
  • «Харьковская» вестибюль № 1 с 05:30 до 22:24.

На станции «Оболонь» будет работать вестибюль № 1 (в направлении ст. «Минская»). Вестибюль № 2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе специалистами КП «ШЭУ Оболонского района».

Напомним

На два выхода работают следующие станции:

  • «Академгородок»,
  • «Дарница»,
  • «Лесная»,
  • «Минская»,
  • «Почайна»,
  • «Выдубичи».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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