В киевском метро сократят интервалы между поездами

С понедельника, 15 мая, между поездами Киевскому метрополитену сократят интервалы, а на некоторых станциях откроют вторые вестибюли. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Будни

Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3−4 минуты, в межпиковые — 6−8 минут.

Выходные

Также будет увеличена четность поездов в выходные дни. Днем интервал между поездами составит 6−7 минут.

На 9 станциях заработают вторые выходы

Красная линия:

«Святошин» вестибюль № 1 с 05:35 до 22:27;

«Нивки» вестибюль № 2 с 05:37 до 22:29;

«Левобережная» вестибюль № 1 с 05:35 до 22:29;

«Черниговская» вестибюль № 2 с 05:28 до 22:24.

Синяя линия:

«Героев Днепра» вестибюль № 2 с 05:25 до 22:22;

«Контрактовая площадь» вестибюль № 2 с 05:37 до 22:36;

«Васильковская» вестибюль № 1 с 05:50 до 22:32.

Зеленая линия:

«Позняки» вестибюль № 2 с 05:33 до 22:27;

«Харьковская» вестибюль № 1 с 05:30 до 22:24.

На станции «Оболонь» будет работать вестибюль № 1 (в направлении ст. «Минская»). Вестибюль № 2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе специалистами КП «ШЭУ Оболонского района».

Напомним

На два выхода работают следующие станции:

«Академгородок»,

«Дарница»,

«Лесная»,

«Минская»,

«Почайна»,

«Выдубичи».

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