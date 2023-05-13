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13 мая 2023, 11:06 Читати українською

Российский олигарх подал в суд на британское правительство с требованием вернуть суперяхту стоимостью 43,5 млн евро (фото)

Российский бизнесмен Сергей Науменко подал иск против правительства Великобритании из-за конфискации его 58,5-метровой суперяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов (43,5 млн евро). Об этом сообщает The Guardian.

Российский бизнесмен Сергей Науменко подал иск против правительства Великобритании из-за конфискации его 58,5-метровой суперяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов (43,5 млн евро).
Фото: superyachttimes.com

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Науменко, не находящийся под санкциями Великобритании, требует у министерства транспорта отменить арест его суперяхты и возместить ущерб.

В марте 2022 года судно арестовало национальное агентство по борьбе с преступностью во время его участия в конкурсе World Superyacht Awards в Лондоне, который проходил в пятизвездочном отеле Bulgari в Найтсбридже.

Офицеры заявили, что арест суперяхты Phi был предупреждением Путину и его приближенным, а закон, который использовался для задержания, не нуждался в доказательствах или подозрениях, что владелец тесно связан с режимом Путина.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что Великобритания ввела санкции против Оксаны Марченко — жены подозреваемого в госизмене экснардепа Виктора Медведчука, родственников российских миллиардеров Сулеймана Керимова, Андрея Скоча и Владимира Евтушенкова.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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