За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 198260 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
590 российских оккупантов, 6 танков и 29 БПЛА. Потери врага за 12 мая
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Потери врага
- личного состава — около 198260 (+590) человек ликвидировано,
- танков — 3751 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 7307 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3095 (+27) ед,
- РСЗО — 561 (+2) ед,
- средства ПВО — 314 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2665 (+29),
- крылатые ракеты 970 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6011 (+15) ед,
- специальная техника — 402 (+9).
Источник: Минфин
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