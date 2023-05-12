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12 мая 2023, 18:34 Читати українською

Активы Приватбанка по итогам 2022 года выросли на 35%

Объем активов государственного Приватбанка по итогам 2022 года составил 549,7 млрд грн, что на 35% больше, чем к концу 2021 года (407,3 млрд грн). Об этом сообщила заместитель председателя правления банка Анна Самарина, передает Бизнес Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Объем активов государственного Приватбанка по итогам 2022 года составил 549,7 млрд грн, что на 35% больше, чем к концу 2021 года (407,3 млрд грн).
Фото: pmg.ua

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По ее словам, такой рост обусловлен увеличением ликвидных активов на 110,3 млрд грн, ростом дополнительных инвестиций в ОВГЗ на 17,3 млрд грн, а также ростом портфеля кредитов бизнес-клиентов на 10,1 млрд грн.

В 2022 году портфель кредитов физлиц сократился на 900 млн грн.

Средства клиентов на конец 2022 года составили 472 млрд грн (в эквиваленте), что в 1,5 раза больше, чем по состоянию на конец 2021 года (325,3 млрд грн).

Рост был обусловлен поступлением 117,6 млрд грн на счета клиента и влиянием изменений валютного курса (29,1 млрд грн.).

«Мы сдержали наши расходы практически на уровне 2021 года. Рост составил 5%. Мы не сокращали расходы, мы не сокращали персонал. Мы очень внимательно относились к тем затратам, которые мы несли», — заявила Самарина.

Она добавила, что в первые месяцы войны были большие скидки от многих поставщиков, что также помогло банку, однако это не повлияло на расходы.

Резервы банка под кредитные риски выросли в 17,1 раза — до 15,4 млрд грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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