Аналитик RoboForex: инфляция снижается четвертый месяц подряд

В апреле вышли данные о потребительской инфляции от Государственной службы статистики Украины. В годовом измерении она замедлилась до 17,9%, относительно мартовских значений данный показатель уменьшился на 3,4%. Падение продолжается уже четвертый месяц. Это связано с увеличением предложения продуктов питания, улучшением ситуации в энергетике, а также стабильным курсом гривны. Последнее стало возможным благодаря принятым НБУ мерами по борьбе со спекулянтами и масштабной финансовой помощи международных партнеров. Сейчас инфляционные риски сохраняются прежде всего из-за связанной с военным конфликтом неопределенностью и возможного дефицита электроэнергии в июле нынешнего года. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .

Динамика роста потребительской инфляции в Украине представлена ниже на диаграмме.

Потребительская инфляция, г/г (%). Источник: НБУ

Базовая инфляция снизилась с 19,8% до 16,9%. Такое стремительное падение инфляции связано со значительным предложением продовольствия и топлива, стабилизации ситуации в энергетике, улучшением инфляционных ожиданий, восстановлением производственных цепочек после энергокризиса и благоприятной обстановкой в наличном сегменте валютного рынка. В то же время замедление инфляции объясняется эффектами «низкой базы» в прошлом году.

В нынешних обстоятельствах стабилизирующим фактором является поддержка со стороны ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Без этой помощи подъем цен на импортные товары оказался бы более интенсивным.

Потребительская инфляция по группам товаров в апреле, г/г (%). Источник: НБУ

Наибольший рост отмечается в транспорте (+23,6%), продуктах питания (+22,2%) и гостинично-ресторанном бизнесе (+21,9%). Учитывая падение доходов госбюджета, потребительская инфляция может возобновить рост. Кабмин собирается вернуть НДС и акцизный сбор на топливо, что может привести к его удорожанию на 20%.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,90, а евро достиг отметки 40,80. Статистика свидетельствует о том, что регулятор тратит весьма значительные средства на поддержание курса украинской национальной валюты. Проблемы с экспортом сельхозпродукции лишь усугубляют ситуацию, так как снижается выручка в иностранных валютах. По предварительным оценкам Минэкономики потери от ограничений импорта украинской агропродукции превысили отметку в 120 млн долларов США.