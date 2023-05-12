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12 мая 2023, 14:40 Читати українською

НБУ подтвердил прозрачность структуры собственности СК «Экспресс Страхование»

Национальный банк Украины подтвердил прозрачность структуры собственности СК «Экспресс Страхование». Об этом говорится в соответствующем официальном письме НБУ, по результатам рассмотрения Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг от 08.05.2023 г., которое получила Компания.

Это означает, что структура собственности компании СК «Экспресс Страхование» полностью отвечает требованиям законодательства — позволяет идентифицировать всех акционеров и их взаимосвязи, а среди владельцев нет лиц, связанных со страной-агрессором.

Кроме того, обеспечение прозрачности структуры собственности и ее соответствие законодательным требованиям является необходимым условием получения и сохранения лицензии страховщика. Это важный критерий надежности страховой компании, свидетельствующий о ее честности и готовности предоставлять достоверную информацию своим клиентам и партнерам.

«Нас мотивирует и поддерживает полученное решение НБУ. Для команды и наших клиентов — это важное отличие. Мы стабильно выполняем все нормативы платежеспособности и достаточности капитала, ответственно уплачиваем налоги и следим за качеством и скоростью страхового сервиса. Именно поэтому наши Клиенты доверяют нам самое ценное и советуют близким и знакомым», — отметила директор СК «Экспресс Страхование» Татьяна Щучьева.

Справочно

Национальный банк осуществляет государственное регулирование и надзор на индивидуальной и консолидированной основе на рынках небанковских услуг за деятельностью небанковских финансовых учреждений в пределах, определенных Законом Украины «О финансовых услугах и регулировании рынков финансовых услуг» и другими законами Украины. Проверка прозрачности капитала страховщиков утверждена постановлением НБУ от 2 марта № 15, которое действует с 4 марта 2023 г.

ОДО «Экспресс Страхование» основано в 2008 году с участием лидера украинского автомобильного рынка — Корпорации УкрАВТО. Компания имеет 23 лицензии на ведение хозяйственной деятельности в сфере страхования и специализируется на автомобильном страховании. СК «Экспресс Страхование», входит в число наиболее капитализированных на страховом рынке и более 6 лет прочно удерживает лидерские позиции в ТОП 10 разных профильных рейтингов.

Источник: Минфин
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