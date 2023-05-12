Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины на прифронтовых и приграничных с РФ территориях. Так, 11 мая в Донецкой области была обесточена угольная шахта, из-за чего в шести областях часть украинцев остается без света. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
В результате вражеских обстрелов часть украинцев в шести областях остается без света
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Где проблемы с электроэнергией
Из-за повреждений в результате боевых действий без света остается часть потребителей в шести областях:
- Донецкой,
- Запорожский,
- Сумской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Черниговской.
В Минэнерго отметили, что энергетики продолжают работу по возобновлению энергоснабжения. За сутки удалось вернуть свет для 22,5 тысяч потребителей. Большинство из них — это абоненты в Запорожской, Сумской и Донецкой областях.
В целом, энергетическая система работает стабильно.
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