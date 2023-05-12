За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 197 670 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
750 российских оккупантов, пять танков и девять БПЛА. Потери врага за 11 мая
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Потери врага
- личного состава — около 197670 (+750) человек ликвидировано,
- танков — 3745 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7295 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 3068 (+15) ед,
- РСЗО — 559 (+2) ед,
- средства ПВО — 312 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2636 (+9),
- крылатые ракеты 970 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5996 (+12) ед,
- специальная техника — 393 (+2).
Источник: Минфин
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