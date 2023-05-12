Гривна укрепилась к евро на 7 копеек. Официальный курс валют

12 мая европейская валюта подешевела на 7 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,97 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

11 мая НБУ установил официальный курс на уровне 40,04 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.

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