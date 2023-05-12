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12 мая 2023, 9:00 Читати українською

Валютный прогноз: инфляция в США замедляется

Согласно опубликованным данным, инфляция в США сократилась до 4,9% в годовом исчислении. Это несколько ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали значение в 5,0%. Рост цен в США замедляется с лета прошлого года, за счет чего инфляционные показатели достигли минимума с апреля 2021 года. Учитывая последние данные по рынку труда в США, ФРС может сохранять нынешнюю учетную ставку достаточно долго или даже повысить ее на ближайшем заседании. Теперь главной угрозой для экономики США является риск дефолта, если «потолок» госдолга не будет увеличен. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.


График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0833 и сопротивление на 1,1069. Если доллар США закрепится под уровнем 1,0974, он сможет продвинуться до 1,0755. При этом у евро так и не получается преодолеть сопротивление на 1,1069.


График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,8967, а поддержка еще не сформирована. При закреплении цены ниже 0,8861 доллар ослабнет до уровня 0, 8775. В противном случае он может укрепиться к 0,9018.


График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD сопротивление сформировано на отметке 0,6697, а поддержка — на 0,6592. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление котировок под уровнем 0,6619.


График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 137,54 и поддержки на 133,03. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года. Для это ему необходимо преодолеть сопротивление и удержаться над ним.


График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2435, а сопротивление — на 1,2654. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2746.


График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6318. Сопротивление сформировано на отметке 0,6381. Таким образом произошло формирование достаточно узкого ценового канала. Если доллар США останется под отметкой 0,6361, он сможет укрепиться до 0,6225.


График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление теперь находится на отметке 1,3647. Канадский доллар ослаб на фоне снижения стоимости нефти. Если сопротивление будет пробито, то USD укрепится до 1,3805.

Источник: Минфин
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