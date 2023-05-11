Квартальная прибыль поставщика Apple Foxconn рухнула на 56%

По результатам первого квартала в годовом соотношении прибыль компании Foxconn, которая является одним из крупнейших поставщиков техногиганта Apple, упала на 56%. Это самое большее снижение за последние три года. Аналитики считают, проблемы в экономике снизили спрос на интеллектуальную бытовую электронику.

По информации LBLV, в первом квартале чистая прибыль Foxconn снизилась с 12,8 миллиарда тайваньских долларов с 29,45 миллиарда тайваньских долларов в прошлом году. Аналитики прогнозировали, что показатель будет на уровне 29,18 миллиарда тайваньских долларов.

Компания ожидает, что выручка от сетевых и облачных продуктов в 2023 году останется неизменной. Аналитики считают, что в целом выручка за второй квартал снизится, а за весь год останется неизменной.

Также в LBLV сообщили, что касательно одного из крупнейших заказчиков Foxconn — Apple − итальянское антимонопольное агентство начало расследование. Компанию Тима Кука обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений.

По мнению антимонопольного органа, Apple наказала сторонних разработчиков приложений, установив «более строгую политику конфиденциальности», чем она применяет к себе, с апреля 2021 года.

Акции Foxconn сегодня снизились на 1,32% до 52,40 тайваньского доллара, а бумаги Apple поднялись на 1,04 % до 173,56 доллара.

Сергей Алмазов, финансовый аналитик LBLV.