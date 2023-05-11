В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Сергеем Кургановым, практикующим риелтором, генеральным директором «Риелторского объединения «ПРОСТОР»:
Наведет порядок: новый законопроект на рынке новостроек и нюансы купли-продажи квартир сегодня (видео)
- Новый законопроект на рынке новостроек.
- Будет ли возможность «обойти» этот закон.
- Когда начинают работать нововведения.
- Нюансы купли-продажи квартир сейчас.
- Что будет с Киевгорстроем и его постройками.
- Что делать, если ты клиент Киевгорстроя |
Источник: Минфин
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