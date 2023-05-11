Инвесткомпания князя Лихтенштейна вложилась в Грузию, Армению и Анголу

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 мая 2023, 17:03 Читати українською

Инвесткомпания князя Лихтенштейна вложилась в Грузию, Армению и Анголу

Компания LGT Capital Partners, принадлежащая княжеской семье Лихтенштейна, инвестировала денежные средства в долговые инструменты Армении, Грузии и Анголы, пишет Bloomberg.

Компания LGT Capital Partners, принадлежащая княжеской семье Лихтенштейна, инвестировала денежные средства в долговые инструменты Армении, Грузии и Анголы, пишет Bloomberg.► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новостиДолговые рынки этих стран опережают в росте более популярные у инвесторов развивающиеся рынки.

► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Долговые рынки этих стран опережают в росте более популярные у инвесторов развивающиеся рынки.

Компания LGT Capital Partners, управляющая активами стоимостью около $85 млрд, находится в собственности княжеской семьи Лихтенштейна. Она управляет средствами более чем 600 институциональных клиентов в 43 странах.

В 2021 году LGT создала фонды облигаций развивающихся рынков и «экзотических» рынков. В 2022 году фонд LGT Capital Partners, инвестирующий в долговые обязательства развивающихся стран, показал результаты, лучшие чем у 99% конкурентов, подсчитал Bloomberg, отслеживающий около 5 тыс. фондов облигаций развивающихся рынков.

По данным агентства, фонд LGT Capital Partners опередил соперников по доходности в среднем на 19 п.п.

В этом году динамика активов на развивающихся рынках разочаровала настроенных на рост инвесторов. LGT заявила, что избегает популярных сделок, таких как активы Мексики или Египта, и вместо этого ищет варианты для инвестиций в долговых обязательствах стран, которые не входят ни в какие базовые индексы.

«Один из секретов нашей работы заключается в том, что мы стараемся инвестировать в рынки, которые не слишком популярны», — сказал в интервью Bloomberg глава отдела долговых инструментов развивающихся рынков LGT Джетро Сиккинен. При этом, по его мнению, большинство управляющих в мире инвестирует на развивающихся рынках практически в одни и те же инструменты.

На небольших рынках, как правило, больше специфичных для конкретной страны наборов рисков и потенциальных выгод, чем в более крупных странах, где инвестиции чувствительнее к широким изменениям глобального отношения инвесторов к риску, рассказал Сиккинен.

Он указал на динамику валют своих основных ставок на нестандартных рынках: курс армянского драма к доллару за последний год вырос на 25% — это лучший результат среди примерно 70 экзотических валют, отслеживаемых Bloomberg за последние четыре квартала.

Грузинский лари за этот период подорожал более чем на 20%. За тот же период 20 из 23 основных валют развивающихся стран подешевели по отношению к доллару.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами