Компания LGT Capital Partners, принадлежащая княжеской семье Лихтенштейна, инвестировала денежные средства в долговые инструменты Армении, Грузии и Анголы, пишет Bloomberg.
Инвесткомпания князя Лихтенштейна вложилась в Грузию, Армению и Анголу
► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
Долговые рынки этих стран опережают в росте более популярные у инвесторов развивающиеся рынки.
Компания LGT Capital Partners, управляющая активами стоимостью около $85 млрд, находится в собственности княжеской семьи Лихтенштейна. Она управляет средствами более чем 600 институциональных клиентов в 43 странах.
В 2021 году LGT создала фонды облигаций развивающихся рынков и «экзотических» рынков. В 2022 году фонд LGT Capital Partners, инвестирующий в долговые обязательства развивающихся стран, показал результаты, лучшие чем у 99% конкурентов, подсчитал Bloomberg, отслеживающий около 5 тыс. фондов облигаций развивающихся рынков.
По данным агентства, фонд LGT Capital Partners опередил соперников по доходности в среднем на 19 п.п.
В этом году динамика активов на развивающихся рынках разочаровала настроенных на рост инвесторов. LGT заявила, что избегает популярных сделок, таких как активы Мексики или Египта, и вместо этого ищет варианты для инвестиций в долговых обязательствах стран, которые не входят ни в какие базовые индексы.
«Один из секретов нашей работы заключается в том, что мы стараемся инвестировать в рынки, которые не слишком популярны», — сказал в интервью Bloomberg глава отдела долговых инструментов развивающихся рынков LGT Джетро Сиккинен. При этом, по его мнению, большинство управляющих в мире инвестирует на развивающихся рынках практически в одни и те же инструменты.
На небольших рынках, как правило, больше специфичных для конкретной страны наборов рисков и потенциальных выгод, чем в более крупных странах, где инвестиции чувствительнее к широким изменениям глобального отношения инвесторов к риску, рассказал Сиккинен.
Он указал на динамику валют своих основных ставок на нестандартных рынках: курс армянского драма к доллару за последний год вырос на 25% — это лучший результат среди примерно 70 экзотических валют, отслеживаемых Bloomberg за последние четыре квартала.
Грузинский лари за этот период подорожал более чем на 20%. За тот же период 20 из 23 основных валют развивающихся стран подешевели по отношению к доллару.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промокод на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии