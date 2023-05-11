Инвесткомпания князя Лихтенштейна вложилась в Грузию, Армению и Анголу

В этом году динамика активов на развивающихся рынках разочаровала настроенных на рост инвесторов. LGT заявила, что избегает популярных сделок, таких как активы Мексики или Египта, и вместо этого ищет варианты для инвестиций в долговых обязательствах стран, которые не входят ни в какие базовые индексы.

«Один из секретов нашей работы заключается в том, что мы стараемся инвестировать в рынки, которые не слишком популярны», — сказал в интервью Bloomberg глава отдела долговых инструментов развивающихся рынков LGT Джетро Сиккинен. При этом, по его мнению, большинство управляющих в мире инвестирует на развивающихся рынках практически в одни и те же инструменты.

На небольших рынках, как правило, больше специфичных для конкретной страны наборов рисков и потенциальных выгод, чем в более крупных странах, где инвестиции чувствительнее к широким изменениям глобального отношения инвесторов к риску, рассказал Сиккинен.

Он указал на динамику валют своих основных ставок на нестандартных рынках: курс армянского драма к доллару за последний год вырос на 25% — это лучший результат среди примерно 70 экзотических валют, отслеживаемых Bloomberg за последние четыре квартала.

Грузинский лари за этот период подорожал более чем на 20%. За тот же период 20 из 23 основных валют развивающихся стран подешевели по отношению к доллару.

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