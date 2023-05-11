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11 мая 2023, 14:51 Читати українською

Финский энергоконцерн Fortum спишет российские активы на 1,7 миллиарда евро

Финский энергоконцерн Fortum объявил о решении полностью списать свои российские активы и деконсолидировать их в отчетности. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Финский энергоконцерн Fortum объявил о решении полностью списать свои российские активы и деконсолидировать их в отчетности.
Фото: focus.ua

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«С весны прошлого года мы последовательно пытались уйти с российского рынка и безуспешно обращались за разрешением на продажу сделок как российским, так и международным покупателям. Обоснование ареста наших активов необходимостью защиты энергетической безопасности России — это просто прикрытие», — заявил президент и гендиректор Fortum Маркус Раурамо.

В Fortum отметили, что за время работы в РФ инвестировали в местные активы около 6 млрд евро. При этом в компании оценили чистый денежный ущерб, в том числе инвестиции в покупку российских предприятий, дивиденды и финансирование почти в 2 млрд евро. Списанные активы будут отражены в отчете за второй квартал 2023 года.

Напомним

В апреле российский президент Владимир Путин подписал указ о введении временного управления имуществом резидентов стран, которые сама Россия называет «недружественными», в случае, если в этих странах Россию или российских физических или юридических лиц лишат собственности.

Своим указом Путин ввел временное управление по российским активам Fortum и Uniper. Под действие указа попали 83,73% акций ПАО «Юнипро» и 98,23% акций ПАО «Фортум».

Fortum назвал действия России грубым нарушением международного права и прав компании как иностранного акционера и заявил, что готовится принять все необходимые меры для защиты своих интересов в рамках международного законодательства.

Стоит отметить, что Fortum являлась одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику и ветроэнергетику.

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Источник: Минфин
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