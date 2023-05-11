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11 мая 2023, 13:46 Читати українською

Microsoft заморозила индексацию зарплат сотрудников

Крупнейший разработчик программного обеспечения Microsoft заявил, что в 2023 году принял решение не повышать зарплаты сотрудникам, работающим полный рабочий день, сообщает Bloomberg.

Крупнейший разработчик программного обеспечения Microsoft заявил, что в 2023 году принял решение не повышать зарплаты сотрудникам, работающим полный рабочий день, сообщает Bloomberg.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиБез повышения зарплатыО решении гендиректор Microsoft Сатья Наделла уведомил сотрудников во внутренней рассылке.
Фото: profispace.media

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Без повышения зарплаты

О решении гендиректор Microsoft Сатья Наделла уведомил сотрудников во внутренней рассылке. Он объяснил этот шаг необходимостью получения «достаточной доходности» для инвестирования в развитие искусственного интеллекта.

При этом Наделла отметил, что Microsoft рассмотрит возможность повышения ставок для сотрудников с почасовой оплатой труда, но размеры премий и бонусов сотрудникам в виде акций останутся на прежнем уровне.

Заморозку индексации зарплат Bloomberg подтвердил представитель Microsoft. «На уровне компании мы понимаем, что должны принимать важные решения об инвестициях в сотрудников для того, чтобы одновременно двигаться в меняющейся экономической среде и осуществлять крупные платформенные изменения», — сказал он.

Читайте: Microsoft может объявить о новой волне увольнений

Напомним

Технологические компании сокращают штат и уменьшают расходы по всему миру, чтобы отреагировать на низкий потребительский спрос и укрепить финансовое положение в преддверии возможной рецессии, указывает Bloomberg.

В этом году Microsoft начала сокращать тысячи рабочих мест.

О заморозке вознаграждений в Microsoft первым со ссылкой на письмо Наделлы сообщил Business Insider еще в среду (10 мая). Акции Microsoft на бирже Nasdaq в этот день закрыли сессию ростом на 1,73%, до $312,31 за штуку.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
11 мая 2023, 15:01
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«Технологічні компанії скорочують штат і зменшують витрати по всьому світу, щоб відреагувати на низький споживчий попит та зміцнити фінансове становище напередодні можливої рецесії» — приходять до тями. Події пов’язані з війною пєдєрації проти України та агресивна політики в цілому КНР, розрив ланцюгів постачання короновірусного періоду — ці події повинні підштовхнути провідні країни світу на повернення виробництв на власну територію. Однією сферою ІТ та сферою послуг далеко не заїдеш і завжди будеш залежний.
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