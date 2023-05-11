Крупнейший разработчик программного обеспечения Microsoft заявил, что в 2023 году принял решение не повышать зарплаты сотрудникам, работающим полный рабочий день, сообщает Bloomberg.
Microsoft заморозила индексацию зарплат сотрудников
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Без повышения зарплаты
О решении гендиректор Microsoft Сатья Наделла уведомил сотрудников во внутренней рассылке. Он объяснил этот шаг необходимостью получения «достаточной доходности» для инвестирования в развитие искусственного интеллекта.
При этом Наделла отметил, что Microsoft рассмотрит возможность повышения ставок для сотрудников с почасовой оплатой труда, но размеры премий и бонусов сотрудникам в виде акций останутся на прежнем уровне.
Заморозку индексации зарплат Bloomberg подтвердил представитель Microsoft. «На уровне компании мы понимаем, что должны принимать важные решения об инвестициях в сотрудников для того, чтобы одновременно двигаться в меняющейся экономической среде и осуществлять крупные платформенные изменения», — сказал он.
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Напомним
Технологические компании сокращают штат и уменьшают расходы по всему миру, чтобы отреагировать на низкий потребительский спрос и укрепить финансовое положение в преддверии возможной рецессии, указывает Bloomberg.
В этом году Microsoft начала сокращать тысячи рабочих мест.
О заморозке вознаграждений в Microsoft первым со ссылкой на письмо Наделлы сообщил Business Insider еще в среду (10 мая). Акции Microsoft на бирже Nasdaq в этот день закрыли сессию ростом на 1,73%, до $312,31 за штуку.
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