Microsoft заморозила индексацию зарплат сотрудников

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Без повышения зарплаты

О решении гендиректор Microsoft Сатья Наделла уведомил сотрудников во внутренней рассылке. Он объяснил этот шаг необходимостью получения «достаточной доходности» для инвестирования в развитие искусственного интеллекта.

При этом Наделла отметил, что Microsoft рассмотрит возможность повышения ставок для сотрудников с почасовой оплатой труда, но размеры премий и бонусов сотрудникам в виде акций останутся на прежнем уровне.

Заморозку индексации зарплат Bloomberg подтвердил представитель Microsoft. «На уровне компании мы понимаем, что должны принимать важные решения об инвестициях в сотрудников для того, чтобы одновременно двигаться в меняющейся экономической среде и осуществлять крупные платформенные изменения», — сказал он.

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Напомним

Технологические компании сокращают штат и уменьшают расходы по всему миру, чтобы отреагировать на низкий потребительский спрос и укрепить финансовое положение в преддверии возможной рецессии, указывает Bloomberg.

В этом году Microsoft начала сокращать тысячи рабочих мест.

О заморозке вознаграждений в Microsoft первым со ссылкой на письмо Наделлы сообщил Business Insider еще в среду (10 мая). Акции Microsoft на бирже Nasdaq в этот день закрыли сессию ростом на 1,73%, до $312,31 за штуку.

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