Генпрокурор США Меррик Гарленд одобрил передачу Украине конфискованных активов близкого к российским властям подсанкционного бизнесмена Константина Малофеева. Это первый случай передачи конфискованных в США средств российских олигархов Украине, сообщает Reuters.
США впервые передают Украине конфискованные у российского олигарха активы
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«Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним», — заявил Гарленд.
В прошлом году Министерство юстиции США обвинило Малофеева в нарушении санкций, наложенных на Россию в ответ на ее вторжение в Украину. По данным американского Минюста, Малофеев финансировал российских агентов, подстрекавших сепаратистские настроения в Крыму.
По словам Гарленда, тогда были «конфискованы миллионы долларов со счета в финансовом учреждении США, связанных с нарушением санкций Малофеевым».
Напомним
В феврале американский суд решил конфисковать $5,4 млн, принадлежавших подсанкционному российскому бизнесмену Константину Малофееву.
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