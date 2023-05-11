Минэкономики анонсировало пакет финансирования для инвесторов

Инвесторы получат структурный пакет финансирования, включающий в себя страхование военных рисков со стороны таких учреждений, как Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) и Финансовая корпорация развития (DFC), покрывающее до 90% потенциальных убытков. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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«Правительство и Верховная Рада совместно работают над созданием новых возможностей для инвесторов, привлечение которых ускорит восстановление страны и восстановление ключевых отраслей экономики. В частности, договариваются об инвестиционных гарантиях как от G7, так и Европейского Союза, реформируют налоговую систему и создают законодательную базу для безопасного и прозрачного ведения бизнеса», — заявили в Минэкономики.

Кроме того, в пакете финансирования будет прямое долгосрочное и доступное кредитование от международных финансовых организаций, таких как МФК, ЕБРР или ЕИБ, при поддержке льготного капитала, а также покрытие Экспортно-кредитным агентством кредитного риска, например кредитная программа британского агентства по финансированию экспорта (UK Export Finance).

«Минэкономики и Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития приглашают международные компании, прекратившие свою деятельность в Украине из-за войны, вернуться и развивать свой бизнес уже сейчас, не дожидаясь окончания военных действий», — говорится в сообщении.

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