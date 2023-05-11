За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 610 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 196 920 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
610 российских оккупантов, четыре танка и три БПЛА. Потери врага за 10 мая
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Потери врага
- личного состава — около 196 920 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 3740 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин — 7287 (+12) ед.,
- артиллерийских систем — 3053 (+14) ед.,
- РСЗО — 557 (+2) ед.,
- средства ПВО — 310 (+2) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2627 (+3),
- крылатые ракеты 970 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5984 (+10) ед.,
- специальная техника — 391 (+2).
Источник: Минфин
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