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11 мая 2023, 10:00 Читати українською

Запад готовит эмбарго против русских алмазов

Западные страны хотят перекрыть россии еще один источник крупной экспортной выручки — от продажи алмазов. В настоящее время страны «Большой семерки» намерены присоединиться к США, которые уже ввели санкции против компании «Алроса», чтобы ограничить алмазные доходы россии. Об этом пишет mind со ссылкой на Financial Times .

Западные страны хотят перекрыть россии еще один источник крупной экспортной выручки — от продажи алмазов.

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Что известно

Цель G7 — создать эффективный международный механизм отслеживания алмазов российского происхождения, чтобы ограничить возможности обхода санкций.

В этом случае Евросоюз сможет ввести алмазное эмбарго, на которое согласится один из самых больших ювелирных центров мира — Бельгия, которая сейчас опасается, что санкции просто приведут к перенаправлению торговых потоков в незападные страны, отмечает газета. Кроме того, свои санкции смогут ужесточить США.

Если будет создана рабочая схема, таможня в западных странах потребует сертификат начального происхождения алмазов.

Читайте: Новый пакет санкций ЕС: алмазы, ядерка и пропаганда — что ждет РФ

Сейчас многие камни описываются как индийские, потому что подвергаются «существенной переработке» в виде полировки или огранки в Индии, через которую проходит более 90% добываемых в мире алмазов. Но в G7 намерены добиваться полной идентификации.

В случае российской продукции это особенно непросто, потому что «Алроса» в основном снабжает мелкими камнями. Однако экспорт необработанных алмазов из россии составил $4 млрд в 2021 году.

Главной целью западных санкций является сокращение поступлений в российский бюджет, из которого финансируются военные действия против Украины.

Система сертификации некоторых алмазов уже существует в рамках Кимберлийского процесса; это утвержденная ООН схема для предотвращения поступления на рынок «кровавых алмазов», нелегально добываемых в Африке. Но в этом случае таможня требует только государственный сертификат, подтверждающий, что алмазы отвечают требованиям Кимберлийского процесса.

Кроме того, есть системы сертификации более крупных и более дорогих камней, например, у De Beers. Но идентифицировать и отслеживать множество мелких камней, поставляемых россией, будет трудно.

«С мелкими камнями это невозможно, точка», — сказал FT Рассел Мехта, управляющий директор алмазного дилера Rosy Blue India.

Сама Rosy Blue просто перестала покупать алмазы у «Алросы» — чтобы не было проблем с клиентами.

Техническое решение сейчас разрабатывает компания Spacecode: ее оборудование пытается идентифицировать географическое происхождение алмаза и наносить наногравировку.

Источник: Минфин
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